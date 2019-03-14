Приморцев опросят о соседстве с леопардами

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-14T10:14:27+03:00

Природа нуждается не только в защите, но и в бережном отношении к ней

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Анкетирование местного населения стартовало вблизи границ «Земли леопарда». Исследование позволит выяснить, как люди относятся к соседству с национальным парком, а также поможет найти новые пути взаимовыгодного сотрудничества и совместного развития юго-западного Приморья.

Новый проект по анкетированию населения был разработан сотрудниками ФГБУ «Земля леопарда» совместно с социологами ДВФУ. При создании опроса учитывались особенности территории, где люди живут бок о бок с редкими животными, местообитания которых нуждаются в надежной охране. Участвуя в анонимном анкетировании, граждане показывают свое отношение к работе нацпарка, а также выражают мнение о комплексе районных проблем.

— Анкетирование призвано помочь в поисках путей формирования взаимовыгодного сотрудничества нацпарка и приморцев. По опыту работы других крупных нацпарков России и всего мира известно, что успешные ООПТ создают множество возможностей по получению доходов для населения, улучшению социально-экономической и экологической ситуации. Сейчас это весьма актуально для Хасанского района, — подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Нацпарк заинтересован в сотрудничестве с местными жителями по проведению экскурсий, предоставлению гостевых домов, продаже сувенирной и кулинарной продукции, развитии транспортных и иных услуг. Продвижение этого уголка Приморского края, привлечение новых гостей, в том числе из других стран — важная задача, решение которой возможно только при объединении усилий.

На основе анализа данных также возможны дополнительные мероприятия по улучшению экообстановки. Пожары, вырубки лесов, загрязнение водоемов, незаконные свалки — «Земля леопарда» готова участвовать в решении многих проблем Хасанского и Надеждинского районов.

Ожидается, что основная работа пройдёт во время выдачи бесплатных пропусков на территорию нацпарка. Первые в этом году временные пункты выдачи этих документов открыты 13-15 марта в населенных пунктах Занадворовка, Безверхово и Приморский.

ИСТОЧНИК KP.RU