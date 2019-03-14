2019-03-14T10:46:39+03:00
Общество

Прошедший в Приморье снег помог потушить бушующие лесные пожары

О том, что осадки хорошо повлияли на сложившуюся в крае ситуацию, рассказал главный синоптик региона
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Сегодня в Приморье потушили крупный лесной пожар. Пламя несколько дней бушевало в районе поселка Терней.Сегодня в Приморье потушили крупный лесной пожар. Пламя несколько дней бушевало в районе поселка Терней.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Каждый день число лесных пожаров в Приморье неумолимо растёт. Причиной тому стала аномально тёплая зима без снега. За последние 85 лет такое наблюдается впервые. Пожары в регионе начались в январе и не утихают до сих пор. Однако недавний снегопад, обрушившийся на край 12 марта, внёс свои коррективы в лесопожарную обстановку.

По словам начальника Примгидрометцентра, осадки хорошо повлияли на сложившуюся ситуацию.

- Снега выпало много - от 10 до 20 миллиметров. Прилично выпало от Находки до Чугуевки по долине. На северо-востоке чуть поменьше, но всё равно снежный покров притушил действующие пожары. Единственная проблема - запад. Там не выпало почти ничего, - сообщил Борис Кубай.

Меджу тем главной причиной подобных ЧП являются люди. Так, на этой неделе в Кавалеровском районе обнаружили поджигателя, который разбрасывал в полях «коктейли Молотова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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