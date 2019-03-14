Прошедший в Приморье снег помог потушить бушующие лесные пожары
Каждый день число лесных пожаров в Приморье неумолимо растёт. Причиной тому стала аномально тёплая зима без снега. За последние 85 лет такое наблюдается впервые. Пожары в регионе начались в январе и не утихают до сих пор. Однако недавний снегопад, обрушившийся на край 12 марта, внёс свои коррективы в лесопожарную обстановку.
По словам начальника Примгидрометцентра, осадки хорошо повлияли на сложившуюся ситуацию.
- Снега выпало много - от 10 до 20 миллиметров. Прилично выпало от Находки до Чугуевки по долине. На северо-востоке чуть поменьше, но всё равно снежный покров притушил действующие пожары. Единственная проблема - запад. Там не выпало почти ничего, - сообщил Борис Кубай.
Меджу тем главной причиной подобных ЧП являются люди. Так, на этой неделе в Кавалеровском районе обнаружили поджигателя, который разбрасывал в полях «коктейли Молотова».
ИСТОЧНИК KP.RU