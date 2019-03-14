2019-03-14T10:52:04+03:00
Дом. Семья

Свиньи Приморья почти избавились от смертоносного ящура

На данный момент все очаги заболевания ящуром в Приморье ликвидированы
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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В Михайловском и Октябрьском районах Приморья сняли карантин по ящуру.

По словам руководителя государственной ветеринарной инспекции Дмитрия Кузина, в процессе снятие карантина в оставшихся четырех муниципалитетах.

— На данный момент карантин по ящуру снят в Михайловском и Октябрьском районах. Готовимся снять карантин в Уссурийске, Спасске-Дальнем, Лесозаводске и Спасском районе, — сказал он.

На данный момент все очаги заболевания ящуром в Приморье ликвидированы. Чтобы предупредить вспышки подобных заболеваний, вакцинация восприимчивых животных теперь будет круглогодичной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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