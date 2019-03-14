Парковка на газонах Владивостока влетает в копеечку
Административные комиссии Владивостока напоминают, что парковка в зонах зелёных насаждений, на клумбах и газонах запрещена.
За нарушение краевой закон предусмотрел штрафы от 1 до 3 тысяч рублей.
— Почти на каждом заседании мы рассматриваем материалы по парковке на газонах и выписываем штрафы. Большинство таких материалов составляется по обращениям граждан, которые жалуются в мэрию и ГИБДД, — рассказывают представители административных комиссий Владивостока.
Так, в среду, 13 марта, на комиссии Ленинского района рассмотрели сразу пять таких материалов. Всем правонарушителям выписаны штрафы.
— В числе нарушителей оказались те, кто припарковал машины на газонах на Адмирала Юмашева, 18 и Толстого, 32, — добавили специалисты.
В административных комиссиях также рассказывают, что среди нарушителей во Владивостоке есть и те, кто регулярно попадается на этом правонарушении. Рецидивисты по справедливости получают уже максимальные штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU