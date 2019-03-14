2019-03-14T12:32:55+03:00
Общество

Парковка на газонах Владивостока влетает в копеечку

В среду, 13 марта, на комиссии Ленинского района рассмотрели сразу пять таких материалов
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Административные комиссии Владивостока напоминают, что парковка в зонах зелёных насаждений, на клумбах и газонах запрещена.

За нарушение краевой закон предусмотрел штрафы от 1 до 3 тысяч рублей.

— Почти на каждом заседании мы рассматриваем материалы по парковке на газонах и выписываем штрафы. Большинство таких материалов составляется по обращениям граждан, которые жалуются в мэрию и ГИБДД, — рассказывают представители административных комиссий Владивостока.

Так, в среду, 13 марта, на комиссии Ленинского района рассмотрели сразу пять таких материалов. Всем правонарушителям выписаны штрафы.

— В числе нарушителей оказались те, кто припарковал машины на газонах на Адмирала Юмашева, 18 и Толстого, 32, — добавили специалисты.

В административных комиссиях также рассказывают, что среди нарушителей во Владивостоке есть и те, кто регулярно попадается на этом правонарушении. Рецидивисты по справедливости получают уже максимальные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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