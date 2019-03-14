Глава Владивостока оказался завзятым книголюбом
Исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк со специалистами профильных управлений мэрии посетил городские библиотеки.
Главной темой стала работа централизованной библиотечной системы.
Первой точкой маршрута стала библиотека-салон № 1 им. А. С. Пушкина («Бук»). Во время визита здесь шла лекция о художниках-маринистах. Как объяснил директор владивостокской централизованной библиотечной системы Сергей Соловьев, библиотека пользуется большой популярностью, поэтому проведение мероприятий расписано на месяц вперед.
— Капремонт здесь провели в 2016 году. Прежде чем приступить к работам, мы провели исследование и выяснили, что у нас нет ни одной библиотеки для молодого поколения. Поэтому было принято решение сделать эту библиотеку молодежной. Здесь часто проходят открытые лекции и мастер-классы. Частыми гостями становятся и иностранцы, — рассказал Соловьев.
Следующая — Центральная библиотека им. А. П. Чехова. Она в отличие от «Бука» ориентирована на посетителей старшего поколения. Во время визита и. о. главы города здесь также было многолюдно. В беседе с Олегом Гуменюком одна из посетительниц призналась, что в библиотеку ходит регулярно, хотя и может читать книги в Интернете.
— Без библиотеки вообще никак нельзя. У меня все друзья и знакомые с разных районов города сюда приезжают, — отметила женщина.
Глава также пообщался с персоналом библиотеки и ознакомился с электронной системой единого учета читателей и книговыдачи.
Следующая точка маршрута — библиотека № 17 на улице Иртышской. После ремонта внутри помещения появились три зоны — «Тайга», «Горы Сихотэ-Алинь» и «Море». Необычной деталью стали потолки с фотопечатью приморского неба. Как рассказала директор библиотеки Анна Литченко, еженедельно здесь проводятся встречи детей и подростков, особо популярна школа шахмат.
— У нас рядом много школ, детсадов. Поэтому ребята часто приходят к нам. Кроме того, со школой № 68 мы реализуем образовательный проект, — пояснила Литченко.
Затем руководитель администрации отправился в библиотеку № 15, она является универсальной и обслуживает жителей района Тихая. Эта библиотека занимает цокольный этаж, поэтому не имеет аварийного выхода. Кроме того, площадь не позволяет вмещать большое количество посетителей. Узнав о проблеме, Олег Гуменюк поручил профильному управлению найти в микрорайоне новое помещение.
— Библиотеки в нашем городе действительно востребованы. Это четвертая библиотека, куда я приехал, и везде попадаю на уроки. Поэтому будем искать вам новое помещение, — отметил глава.
В завершение Олег Гуменюк посетил библиотеку № 8 на Змеинке. Здесь его также встретили школьники, которые пришли на мастер-класс и открытие выставки абстракционизма.
Как сообщил Сергей Соловьев, в 2016 году библиотеку капитально отремонтировали, в результате здесь появились кинозал, лекторий и галерея.
— Сегодня я был не только в самых красивых библиотеках, но и в тех, которые нуждаются в ремонте. Самое главное, я вижу, что их посещает очень много детей. И разговаривая с жителями города, видно, насколько они заинтересованы в чтении. Мы будем поддерживать библиотеки. Это направление работы любой администрации, которая должна знать, что хочет горожанин, — подчеркнул Олег Гуменюк.
ИСТОЧНИК KP.RU