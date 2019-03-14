Глава Владивостока оказался завзятым книголюбом

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-14T13:01:49+03:00

В планах у и. о. главы Владивостока посетить все городские библиотеки, чтобы ознакомиться с их работой и помочь, где это требуется

Изменить размер текста: A A

Исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк со специалистами профильных управлений мэрии посетил городские библиотеки.

Главной темой стала работа централизованной библиотечной системы.

Первой точкой маршрута стала библиотека-салон № 1 им. А. С. Пушкина («Бук»). Во время визита здесь шла лекция о художниках-маринистах. Как объяснил директор владивостокской централизованной библиотечной системы Сергей Соловьев, библиотека пользуется большой популярностью, поэтому проведение мероприятий расписано на месяц вперед.

— Капремонт здесь провели в 2016 году. Прежде чем приступить к работам, мы провели исследование и выяснили, что у нас нет ни одной библиотеки для молодого поколения. Поэтому было принято решение сделать эту библиотеку молодежной. Здесь часто проходят открытые лекции и мастер-классы. Частыми гостями становятся и иностранцы, — рассказал Соловьев.

Следующая — Центральная библиотека им. А. П. Чехова. Она в отличие от «Бука» ориентирована на посетителей старшего поколения. Во время визита и. о. главы города здесь также было многолюдно. В беседе с Олегом Гуменюком одна из посетительниц призналась, что в библиотеку ходит регулярно, хотя и может читать книги в Интернете.

— Без библиотеки вообще никак нельзя. У меня все друзья и знакомые с разных районов города сюда приезжают, — отметила женщина.

Глава также пообщался с персоналом библиотеки и ознакомился с электронной системой единого учета читателей и книговыдачи.

Следующая точка маршрута — библиотека № 17 на улице Иртышской. После ремонта внутри помещения появились три зоны — «Тайга», «Горы Сихотэ-Алинь» и «Море». Необычной деталью стали потолки с фотопечатью приморского неба. Как рассказала директор библиотеки Анна Литченко, еженедельно здесь проводятся встречи детей и подростков, особо популярна школа шахмат.

— У нас рядом много школ, детсадов. Поэтому ребята часто приходят к нам. Кроме того, со школой № 68 мы реализуем образовательный проект, — пояснила Литченко.

Затем руководитель администрации отправился в библиотеку № 15, она является универсальной и обслуживает жителей района Тихая. Эта библиотека занимает цокольный этаж, поэтому не имеет аварийного выхода. Кроме того, площадь не позволяет вмещать большое количество посетителей. Узнав о проблеме, Олег Гуменюк поручил профильному управлению найти в микрорайоне новое помещение.

— Библиотеки в нашем городе действительно востребованы. Это четвертая библиотека, куда я приехал, и везде попадаю на уроки. Поэтому будем искать вам новое помещение, — отметил глава.

В завершение Олег Гуменюк посетил библиотеку № 8 на Змеинке. Здесь его также встретили школьники, которые пришли на мастер-класс и открытие выставки абстракционизма.

Как сообщил Сергей Соловьев, в 2016 году библиотеку капитально отремонтировали, в результате здесь появились кинозал, лекторий и галерея.

— Сегодня я был не только в самых красивых библиотеках, но и в тех, которые нуждаются в ремонте. Самое главное, я вижу, что их посещает очень много детей. И разговаривая с жителями города, видно, насколько они заинтересованы в чтении. Мы будем поддерживать библиотеки. Это направление работы любой администрации, которая должна знать, что хочет горожанин, — подчеркнул Олег Гуменюк.

ИСТОЧНИК KP.RU