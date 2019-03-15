Осадки опять ждут Приморье
Воздух прогреется до +7°C
Фото:http://ysia.ru/
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Сегодня, 15 марта, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 70%, сообщает Примпогода. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +2...+7°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный.Температура воздуха +2...+4°C.
В Уссурийске облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный.Температура воздуха +4...+6°C.
В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.
ИСТОЧНИК KP.RU