2019-03-15T00:09:03+03:00
Общество

Осадки опять ждут Приморье

Воздух прогреется до +7°C
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:http://ysia.ru/Фото:http://ysia.ru/
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 марта, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 70%, сообщает Примпогода. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +2...+7°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный.Температура воздуха +2...+4°C.

В Уссурийске облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный.Температура воздуха +4...+6°C.

В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пьяном угаре приморец схватился за топор и порешил возлюбленную
Пленникам «китовой тюрьмы» Приморья сулят горькую участь
Присяжные Владивостока вынесли приговор материубийце
Глава Владивостока оказался завзятым книголюбом
Парковка на газонах Владивостока влетает в копеечку
Свиньи Приморья почти избавились от смертоносного ящура
Прошедший в Приморье снег помог потушить бушующие лесные пожары
Приморцев опросят о соседстве с леопардами
Приморье поддержало справедливое повышение пенсий бедным пенсионерам
Корейцев зовут строить во Владивостоке два терминала и мост на Елену
Весенний ремонт крыш во Владивостоке идёт полным ходом
Ученые отказались расселять «китовую тюрьму» в Приморье
Спасатели Приморья патрулируют Амурский залив
В Приморье прокурор закрыл торгующие дипломами сайты
Мощный пожар в Приморье охватил более 2000 гектаров леса
Кондитерская угощала жителей Владивостока тортиками с кишечной палочкой
Таможня Владивостока прокормила весь Дальний Восток
Школу и больницу построят в глубинке Приморья
Ограбленные иностранцы поймали «своего» гопника в центре Владивостока
Моряка с приморского траулера спас вертолёт на Камчатке