2019-03-15T02:05:25+03:00
Происшествия

Присяжные Владивостока вынесли приговор материубийце

Мужчина забил до смерти 88-летнюю матть
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Во Владивостоке коллегия присяжных заседателей вынесла третий приговор. На этот раз по уголовному делу об убийстве.

Отметим, что в соответствии с федеральным законодательством с 1 июня 2018 года в городских и районных судах общей юрисдикции уголовные дела о ряде преступлений против жизни и здоровья могут рассматриваться судом в составе коллегии из 6 присяжных заседателей. До этого времени присяжными заседателями рассматривались только уголовные дела, подсудные Приморскому краевому суду.

Таким образом, согласно решению присяжных, одного из горожан признали виновным в убийстве своей матери.

В июне 2018 года, находясь у себя дома, фигурант во время бытовой ссоры 16 раз ударил свою 88-летнюю мать (инвалида 1 группы) по голове, шее, туловищу и верхним конечностям. От повреждений женщина скончалась.

Подсудимого признали виновным, суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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