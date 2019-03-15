Пленникам «китовой тюрьмы» Приморья сулят горькую участь

СЕГОДНЯ 02:26 2019-03-15T02:26:05+03:00

Часть животных, судя по всему, не подлежит адаптации в дикой среде и будет обречена на доживание в других клетках

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Едва накануне стало известно, что консилиум российских ученых отказался от мысли срочно расселять «китовую тюрьму» в бухте Средняя под приморской Находкой, как стали известны новые подробности.

Не все косатки и белухи, содержащиеся в бухте Средняя в Приморье, будут выпущены на волю — часть из них может отправиться в океанариумы.

Как сообщает протокол первого заседания консилиума ученых от 12 марта, животных по итогам экспертной оценки планируют разделить на две категории. В первую войдут косатки и белухи, которые могут быть реадаптированы и выпущены в естественную среду обитания; во вторую — животные, которых выпустить нельзя.

Для второй категории рабочая группа разработает «планы адаптации и дрессировки» и рекомендации по передаче млекопитающих в «организации, специализирующиеся в культурно-просветительской деятельности, связанной с морскими млекопитающими».

Напомним, как не раз сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в аквашоу Китая. Животных поместили в вольеры в бухте Средняя в районе Находки, ранее принадлежавшие ТИНРО-Центру. Это пространство очень быстро окрестили «китовой тюрьмой», как только ситуация приобрела огласку.

Зоозащитники указывают на плачевное состояние животных, в том числе на раны кожи и риск инфекционных заболеваний.

После вмешательства общественности, действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животных ловили с нарушениями закона. Против бывшего директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его сообщников возбуждены уголовные дела, хотя они явно не главные виновники происходящего.

5 марта сообщалось, что во исполнение поручения президента Владимира Путина вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание, на котором было решено создать Центр содержания крупных морских животных на острове Русский. Летом предполагалось переместить туда косаток и белух из бухты Средней для реабилитации. Для оценки деталей была создана спецкомиссия — консилиум ведущих ученых.

ИСТОЧНИК KP.RU