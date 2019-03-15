В пьяном угаре приморец схватился за топор и порешил возлюбленную

СЕГОДНЯ 03:18 2019-03-15T03:18:28+03:00

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В Находке полиция обнаружила в квартире на улице Горняцкой тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. СК по Приморью возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Вскоре был задержан 57-летний подозреваемый – сожитель потерпевшей. По версии следствия, в тот день пара распивала спиртное и поссорилась. На взводе мужчина несколько раз ударил возлюбленную обухом топора по спине. От травм потерпевшая скончалась.

Расследование продолжается, закрепляется доказательственная база, решается вопрос об избрании меры пресечения. Оперативное сопровождение по головному делу осуществляют сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU