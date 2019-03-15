2019-03-15T04:13:01+03:00
Общество

57 тонн немаркированной наваги задержал Россельхознадзор

Владельцу рыбы разрешат реализовать продукцию после устранения всех нарушений
Софья КУЧИНА
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области приостановило движение 57 тонн мороженой наваги. Рыбу перевозили с нарушением требований законодательства по оформлению маркировки. В отношении владельца продукции возбуждено административное дело.

Навагу ввозили во Владивосток из места промысла крупной партии мороженой наваги. На досмотре продукции должностные лица ведомства выявили нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований. На маркировке товара были неверно указаны сроки хранения продукции, кое-где сроки хранения и вовсе не читались.

Это значит, что изготовитель нарушил техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016).

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами территориального Управления запретили дальнейшее движение поднадзорной продукции. Груз разрешат перевозить и реализовывать после устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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