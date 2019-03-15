Так водички хочется, что даже надеть нечего: жительница Владивостока обирала мнимых соседей, стоило тем отвернуться
Во Владивостоке горожанку осудили за 6 краж, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Как установили в суде, с октября по декабрь 2018 года женщина, обманывая хозяев, проникала в квартиру и, отвлекая их внимание, тайно похищала чужое имущество. Один раз она попросила у потерпевшей воды, сказав, что пришла в гости к брату (который проживает по соседству), а его не оказалось дома. В других случаях она просила у «соседей» листок с карандашом, чтобы написать записку своей матери.
Выбирая моменты, когда потерпевшие отвлекались, фигурантка их обворовывала. Так она похитила около 41 тысячи рублей и имущества (в том числе норковый полушубок) на сумму 33 тысячи рублей.
Суд признал подсудимую виновной и назначил ей 4 года колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU