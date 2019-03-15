2019-03-15T05:48:21+03:00
Общество

Так водички хочется, что даже надеть нечего: жительница Владивостока обирала мнимых соседей, стоило тем отвернуться

Женщина ходила по квартирам и воровала деньги и имущество у наивных горожан
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: rossaprimavera.ruФото: rossaprimavera.ru
Изменить размер текста:

Во Владивостоке горожанку осудили за 6 краж, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установили в суде, с октября по декабрь 2018 года женщина, обманывая хозяев, проникала в квартиру и, отвлекая их внимание, тайно похищала чужое имущество. Один раз она попросила у потерпевшей воды, сказав, что пришла в гости к брату (который проживает по соседству), а его не оказалось дома. В других случаях она просила у «соседей» листок с карандашом, чтобы написать записку своей матери.

Выбирая моменты, когда потерпевшие отвлекались, фигурантка их обворовывала. Так она похитила около 41 тысячи рублей и имущества (в том числе норковый полушубок) на сумму 33 тысячи рублей.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей 4 года колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На прилавки Находки едва не попало молоко от маститной козы
Приморскую сою с повиликой и амброзией едва не отправили на экспорт в Китай
Во Владивостоке обрушившаяся стена убила рабочего
На выходных приморцев ожидает аномальное потепление
«Спасский бекон» распродает свои цеха и оборудование
Медлить нельзя: Жан-Мишель Кусто считает ситуацию с приморской «китовой тюрьмой» критичной
57 тонн немаркированной наваги задержал Россельхознадзор
В пьяном угаре приморец схватился за топор и порешил возлюбленную
Пленникам «китовой тюрьмы» Приморья сулят горькую участь
Присяжные Владивостока вынесли приговор материубийце
Осадки опять ждут Приморье
Глава Владивостока оказался завзятым книголюбом
Парковка на газонах Владивостока влетает в копеечку
Свиньи Приморья почти избавились от смертоносного ящура
Прошедший в Приморье снег помог потушить бушующие лесные пожары
Приморцев опросят о соседстве с леопардами
Приморье поддержало справедливое повышение пенсий бедным пенсионерам
Корейцев зовут строить во Владивостоке два терминала и мост на Елену
Весенний ремонт крыш во Владивостоке идёт полным ходом
Ученые отказались расселять «китовую тюрьму» в Приморье
Спасатели Приморья патрулируют Амурский залив
В Приморье прокурор закрыл торгующие дипломами сайты
Мощный пожар в Приморье охватил более 2000 гектаров леса
Кондитерская угощала жителей Владивостока тортиками с кишечной палочкой
Таможня Владивостока прокормила весь Дальний Восток
Школу и больницу построят в глубинке Приморья
Ограбленные иностранцы поймали «своего» гопника в центре Владивостока
Моряка с приморского траулера спас вертолёт на Камчатке