Медлить нельзя: Жан-Мишель Кусто считает ситуацию с приморской «китовой тюрьмой» критичной

СЕГОДНЯ 06:19 2019-03-15T07:54:12+03:00

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Исследователь и геолог из Франции назвал ситуацию с «китовой тюрьмой» в Приморье критичной. Жан-Мишель Кусто считает, что медлить с выпуском животных нельзя - можно нанести непоправимый вред их здоровью. Так, океанограф сказал, что действовать нужно быстро. Об этом сообщает Интерфакс.

- Мы несём большую ответственность и должны сделать всё, что в наших силах, чтобы убедиться, что эти киты и дельфины смогут восстановиться и вернуться в места, где они были не так давно выловлены, - сообщил Кусто в своём видеообращении.

По его словам, ситуация уж очень критична. Жан-Мишель Кусто и его команда сделают всё возможное, чтобы помочь живущим в «китовой тюрьме» млекопитающим. Опыт реабилитации морских животных и возвращения их в естественную среду у французов уже есть.

К слову, скоро специалисты приедут в Приморье. Эколог лицом к лицу встретится с заложниками «китовой тюрьмы» в бухте Средняя - косатками и белухами. Пока что точная дата поездки неизвестна, но помощник эколога активно обсуждает все детали с губернатором края.

Кстати, пригласил специалистов сам глава Приморья. Олег Кожемяко подчеркнул, что местные учёные никогда не сталкивались с подобной ситуацией и потому нуждаются в помощи. Перед этим за узников вступились Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

Тем временем так называемая коалиция «Свободу косаткам и белухам» обнародовала свой план спасения, который вызывает некоторые вопросы.

После того, как о «китовой тюрьме» стало известно общественности, было возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ «незаконная добыча водных биоресурсов» и «жестокое обращение с животными». Их сперва передали в приморское СУ СКР, но после перевели хабаровчанам, так как хищников ловили на их территории. Подключилась к делу и ФСБ. Три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики считают, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU