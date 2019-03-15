«Спасский бекон» распродает свои цеха и оборудование

СЕГОДНЯ 06:48 2019-03-15T06:48:20+03:00

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Имущество «Спасского бекона» выставлено на продажу, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на ИА PrimaMedia.

Как говорится в отчете оценки имущества «Спасского бекона», речь идёт о 20 различных объектах недвижимости и пяти единицах производственного оборудования. В частности это свинарники, склады для хранения зерна, кормоподготовительный цех, убойный цех, земельный участок, несколько административных зданий, производственная линия для бойни, оборудование для разделки туш и другая собственность.

26 октября 2018 года суд решил признать банкротом ООО «Спасский бекон», в отношении должника введено конкурсное производство. На сегодня балансовое имущество компании составляет 1,9 миллиардов рублей. Основные кредиторы «Спасского бекона» - АО «Россельхозбанк» и МИ ФНС № 12 по Приморскому краю (2,2 млрд рублей).

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Спасский бекон» принадлежит Сергею Деркачу (99,9%), владельцу ООО «Племенное животноводческое племенное хозяйство «Ружино».

«Комсомолка» напоминает, последние несколько месяцев в Приморье бушевал ящур. Из-за необходимости устранять заражённых животных многие предприятия края понесли серьёзные убытки. Сейчас все очаги заболевания ликвидированы. Чтобы предотвратить подобные вспышки заболеваемости, восприимчивый скот будут круглый год вакцинировать.

ИСТОЧНИК KP.RU