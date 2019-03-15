2019-03-15T07:16:58+03:00
Общество

На выходных приморцев ожидает аномальное потепление

Синоптики обещают, что в воскресенье температура воздуха поднимется до +11
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Погода на следующей рабочей неделе в Приморье будет переменчивой, сообщает портал Примпогода. Начало недели будет довольно тёплым. Ночью температура воздуха составит +1…−16 °C, дневной максимум в пределах +5…+16 °C.

К середине недели к краю с запада подойдёт циклон и вызовет небольшие осадки: ожидается дождь, местами со снегом. Минимальная температура повысится, а максимальная понизится.

Начало недели во Владивостоке выдастся без осадков. Однако сильный юго-восточный ветер увеличит относительную влажность воздуха. Уже к середине недели всё же придут осадки. Температура воздуха останется неизменной. Минимальная 0…+3 °C, максимальная +4…+7 °C.

«Комсомолка» напоминает, что синоптики пообещали Приморью и Владивостоку солнечные и тёплые выходные. В субботу температура воздуха от +3…+6 °C, в воскресенье потеплеет на 2-4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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