Во Владивостоке обрушившаяся стена убила рабочего
Во Валадивостоке во время ремонта погиб рабочий. Мужчину с коллегой придавило обрушившейся стеной.
Инцидент произошел в одном нежилом помещении на улице Борисенко. В минувший четверг двое рабочих проводили ремонт. Однако что-то пошло не так, и там обрушилась межкомнатная стена. Она придавила строителей. Один из них – 27-летний парень – погиб на месте. Его напарнику повезло больше. Он выжил, хоть и получил серьезные травмы.
В причинах трагедии сейчас разбираются специалисты. Следственный комитет уже начал проверку по факту происшествия. Сотрудники ведомства опрашиваются очевидцев и проводят ряд других мероприятий. Следователям предстоит выяснить, имелись ли нарушения при ремонте здания. Если нарушения действительно были, то виновнику происшествия грозит уголовное дело.
Стоит отметить, что рабочие в приморской столице нередко попадают в различные неприятности – не только на стройках. В конце прошлого года, например, в торговом порту Владивостока погиб молодой парень. Его переехало краном. Рабочий нарушил технику безопасности – и поплатился за это жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU