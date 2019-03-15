2019-03-15T08:17:45+03:00
Происшествия

Во Владивостоке обрушившаяся стена убила рабочего

В ситуации разбирается следственный комитет
Пётр КАМУШКИН
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Следователи выясняют, не было ли нарушений во время ремонтаСледователи выясняют, не было ли нарушений во время ремонтаФото: dpscontrol_125rus
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Во Валадивостоке во время ремонта погиб рабочий. Мужчину с коллегой придавило обрушившейся стеной.

Инцидент произошел в одном нежилом помещении на улице Борисенко. В минувший четверг двое рабочих проводили ремонт. Однако что-то пошло не так, и там обрушилась межкомнатная стена. Она придавила строителей. Один из них – 27-летний парень – погиб на месте. Его напарнику повезло больше. Он выжил, хоть и получил серьезные травмы.

В причинах трагедии сейчас разбираются специалисты. Следственный комитет уже начал проверку по факту происшествия. Сотрудники ведомства опрашиваются очевидцев и проводят ряд других мероприятий. Следователям предстоит выяснить, имелись ли нарушения при ремонте здания. Если нарушения действительно были, то виновнику происшествия грозит уголовное дело.

Стоит отметить, что рабочие в приморской столице нередко попадают в различные неприятности – не только на стройках. В конце прошлого года, например, в торговом порту Владивостока погиб молодой парень. Его переехало краном. Рабочий нарушил технику безопасности – и поплатился за это жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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