Приморскую сою с повиликой и амброзией едва не отправили на экспорт в Китай

СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-15T08:36:20+03:00

Изменить размер текста: A A

12 марта на складе Лесозаводска должностные лица Россельхознадзора выявили две партии сои, заражённой повиликой и амброзией. Зерно предназначалось на экспорт в КНР. Заражение 51,3 тонн продукции подтвердило заключение карантинной фитосанитарной экспертизы Приморского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Государственные инспекторы Управления выдали предписания компаниям-нарушителям. Они обязаны поместить продукцию на изолированное хранение и исключить выпуск продукции в оборот. Также необходимо обеззаразить, переработать либо уничтожить сою. Вывезти зерно с территории Российской Федерации в КНР запрещен.

Исполнение предписания находится на контроле Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

После того как аккредитованные организации предоставят документы, подтверждающие отсутствие повилики и амброзии в подкарантинной продукции, компании могут снова подать заявки на выдачу фитосанитарного сертификата для отправки продукции на экспорт.

Отметим, в 2018 году при осуществлении фитосанитарного контроля должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлено 282 партии зерна, засоренных семенами карантинных сорняков (в 2017 году – 247 партий).

ИСТОЧНИК KP.RU