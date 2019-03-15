Приморскую сою с повиликой и амброзией едва не отправили на экспорт в Китай
12 марта на складе Лесозаводска должностные лица Россельхознадзора выявили две партии сои, заражённой повиликой и амброзией. Зерно предназначалось на экспорт в КНР. Заражение 51,3 тонн продукции подтвердило заключение карантинной фитосанитарной экспертизы Приморского филиала ФГБУ «ВНИИКР».
Государственные инспекторы Управления выдали предписания компаниям-нарушителям. Они обязаны поместить продукцию на изолированное хранение и исключить выпуск продукции в оборот. Также необходимо обеззаразить, переработать либо уничтожить сою. Вывезти зерно с территории Российской Федерации в КНР запрещен.
Исполнение предписания находится на контроле Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
После того как аккредитованные организации предоставят документы, подтверждающие отсутствие повилики и амброзии в подкарантинной продукции, компании могут снова подать заявки на выдачу фитосанитарного сертификата для отправки продукции на экспорт.
Отметим, в 2018 году при осуществлении фитосанитарного контроля должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлено 282 партии зерна, засоренных семенами карантинных сорняков (в 2017 году – 247 партий).
ИСТОЧНИК KP.RU