На прилавки Находки едва не попало молоко от маститной козы
Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора исследовали сырое козье молоко, отобранное в Находке. В партии они обнаружили превышение допустимого уровня содержания соматических клеток в 2 раза. Исследование проводилось по обращению владельца продукции.
Соматические клетки - это отмершие клетки тканей вымени, которые выводятся вместе с молоком. К этим клеткам относятся и лейкоциты, которые возникают в ходе воспалительных процессов в организме крупного и мелкого рогатого скота. Причиной повышения этого показателя может быть мастит.
Если в молоке превышено количество соматических клеток, качество продукции и его технологические свойства снижаются. Молоко коз и коров, больных маститом, может вызвать у людей (а в особенности у детей) пищевые отравления, расстройства функций желудочно-кишечного тракта, стрептококковую ангину и другие заболевания. Продавать такое молоко запрещено.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста. Сведения срочными поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора.
Отметим, в 2018 году лабораторией Россельхознадзора проведены исследование 21 пробы козьего молока, получено 6 положительных результатов. В каждом случае в молоке выявлено превышение допустимого уровня содержания соматических клеток.
ИСТОЧНИК KP.RU