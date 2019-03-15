На прилавки Находки едва не попало молоко от маститной козы

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-15T09:33:29+03:00

Владелец обратился в лабораторию, чтобы узнать о безопасности продукции

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Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора исследовали сырое козье молоко, отобранное в Находке. В партии они обнаружили превышение допустимого уровня содержания соматических клеток в 2 раза. Исследование проводилось по обращению владельца продукции.

Соматические клетки - это отмершие клетки тканей вымени, которые выводятся вместе с молоком. К этим клеткам относятся и лейкоциты, которые возникают в ходе воспалительных процессов в организме крупного и мелкого рогатого скота. Причиной повышения этого показателя может быть мастит.

Если в молоке превышено количество соматических клеток, качество продукции и его технологические свойства снижаются. Молоко коз и коров, больных маститом, может вызвать у людей (а в особенности у детей) пищевые отравления, расстройства функций желудочно-кишечного тракта, стрептококковую ангину и другие заболевания. Продавать такое молоко запрещено.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста. Сведения срочными поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора.

Отметим, в 2018 году лабораторией Россельхознадзора проведены исследование 21 пробы козьего молока, получено 6 положительных результатов. В каждом случае в молоке выявлено превышение допустимого уровня содержания соматических клеток.

ИСТОЧНИК KP.RU