Во время пьяной ссоры жительница Приморья всадила сожителю нож в живот

СЕГОДНЯ 10:34 2019-03-15T10:34:22+03:00

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В Находке суд вынес приговор неоднократно судимой горожанке 1977 года рождения. Её признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как установили в суде, в октябре 2018 во время совместной пьянки с сожителем, поссорившись с ним, женщина пырнула возлюбленного ножом в живот.

Потерпевшему диагностировали колото-резаную рану живота, проникающую в брюшную полость.

С учётом рецидива преступлений суд назначил гражданке 6 лет колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Отметим, что у осуждённой есть двое несовершеннолетних детей, в отношении которых она лишена родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU