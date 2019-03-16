Сегодня в Приморье может выпасть небольшой снег

СЕГОДНЯ 02:54 2019-03-16T02:54:03+03:00

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Сегодня, 16 марта, в Приморье сохраняется небольшая вероятность выпадения снега. Однако синоптики сообщают, что даже если снег и выпадет, жители Владивостока, Уссурийска и Находки этого не заметят.

Осадки возможны лишь в северных районах Приморья при северо-западном умеренном ветре и температуре воздуха от +3 до +8°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, утром слабый.Температура воздуха +6...+8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +5...+7°C.

ИСТОЧНИК KP.RU