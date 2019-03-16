Приморцы теперь смогут определить идеальный вид спорта для своих детей
Во Владивостоке открылся центр тестирования «Стань чемпионом». Теперь родители без особого труда смогут определить для своего ребёнка идеальный вид спорта.
Директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов подчеркивает необходимость и своевременность внедрения этого проекта в регионе.
- Когда родители и дети собираются выбрать тот или иной вид спорта, необходимо понимать, к чему больше расположен ребенок. Этот проект позволяет провести тестирование ребенка и определить его способности. Мы совместно с автономной некоммерческой организацией “Стань чемпионом” будем работать в этом направлении, для этого есть все необходимое, - отметил руководитель департамента.
Приморский край на сегодняшний день - единственный регион на территории Дальневосточного федерального округа и Восточной Сибири, где реализуется проект.
Чтобы выявить тот вид спорта, который подойдет ребенку, проводится психофизиологическое, функциональное и спортивное тестирование, а также антропометрические исследования и измерения. По результатам родителям выдается итоговое заключение с теми видами спорта, заниматься которыми, по мнению специалистов, ребенок в наибольшей степени предрасположен.
Комплексное тестирование рассчитано на детей от 6 до 12 лет и проводится бесплатно. В настоящее время тестирование проводится во Владивостоке на базе спорткомплекса «Олимпиец», а в дальнейшем благодаря мобильному оборудованию планируется проводить тестирование по всему Приморскому краю.
Предварительная запись проводится по телефону: 8(800)505-75-00. Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU