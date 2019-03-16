Приморцы теперь смогут определить идеальный вид спорта для своих детей

СЕГОДНЯ 03:49 2019-03-16T03:50:00+03:00

В центре тестирования «Стань чемпионом» будут проводить психофизиологическое, функциональное и спортивное тестирование

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке открылся центр тестирования «Стань чемпионом». Теперь родители без особого труда смогут определить для своего ребёнка идеальный вид спорта.

Директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов подчеркивает необходимость и своевременность внедрения этого проекта в регионе.

- Когда родители и дети собираются выбрать тот или иной вид спорта, необходимо понимать, к чему больше расположен ребенок. Этот проект позволяет провести тестирование ребенка и определить его способности. Мы совместно с автономной некоммерческой организацией “Стань чемпионом” будем работать в этом направлении, для этого есть все необходимое, - отметил руководитель департамента.

Приморский край на сегодняшний день - единственный регион на территории Дальневосточного федерального округа и Восточной Сибири, где реализуется проект.

Чтобы выявить тот вид спорта, который подойдет ребенку, проводится психофизиологическое, функциональное и спортивное тестирование, а также антропометрические исследования и измерения. По результатам родителям выдается итоговое заключение с теми видами спорта, заниматься которыми, по мнению специалистов, ребенок в наибольшей степени предрасположен.

Комплексное тестирование рассчитано на детей от 6 до 12 лет и проводится бесплатно. В настоящее время тестирование проводится во Владивостоке на базе спорткомплекса «Олимпиец», а в дальнейшем благодаря мобильному оборудованию планируется проводить тестирование по всему Приморскому краю.

Предварительная запись проводится по телефону: 8(800)505-75-00. Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU