2019-03-16T04:27:29+03:00
Общество

Приморцам расскажут, как устроиться на работу в крупные предприятия и холдинги

Во вторник, 19 марта, в приморском центре занятости населения пройдет семинар «Работа на Дальнем Востоке: Мегахолдинги и собственный бизнес»
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Приморский центр занятости населения совместно с центром «Мой бизнес» приглашает всех желающих посетить семинар «Работа на Дальнем Востоке: Мегахолдинги и собственный бизнес». Мероприятие пройдет во Владивостоке во вторник, 19 марта.

Приморцам расскажут о крупных предприятиях дальневосточных регионов, познакомят с вакансиями и проинформируют о социальных гарантиях, которые предлагают работодатели.

Кроме того, специалисты поведают, как открыть собственное дело и на какие финансовые выплаты могут рассчитывать начинающие предприниматели.

Директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края и сертифицированный тренер Корпорации малого и среднего предпринимательства Виктория Петрова расскажет о федеральных и краевых мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Семинар пройдет 19 марта с 11:00 до 12:30 в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская, 13. Выход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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