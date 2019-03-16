Увидел патрульную машину и дал дёру: росгвардейцы Находки задержали пугливого наркокурьера

СЕГОДНЯ 05:59 2019-03-16T05:19:11+03:00

у 44-летнего местного жителя обнаружили пакетики с героином и синтетикой

Изменить размер текста: A A

В Находке росгвардейцы задержали пугливого наркокурьера. При обыске у 44-летнего мужчины нашли героин и синтетический наркотик.

Днем в Находке экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, на улице Северной обратил внимание на прохожего, чье поведение показалось подозрительным. При виде автомобиля Росгвардии мужчина занервничал и попытался скрыться. Его пришлось задержать для установления личности.

В ходе досмотра подозрения росгвардейцев подтвердились - у 44-летнего местного жителя были обнаружены 3 полиэтиленовых свертка с веществом, похожим на наркотическое. На место происшествия сотрудники вневедомственной охраны вызвали полицейских.

Результаты экспертизы УМВД России по Приморскому краю показали, что в двух свертках находилось около 5 граммов героина, а в третьем – наркотик синтетического происхождения. Подозреваемый в совершении наркотического преступления задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU