Пилы вместо динамита: приморские спасатели не будут взрывать лёд на реках края
Приморские спасатели приступили к противопаводковым мероприятиям на реках края. Работы по ослаблению льда будут проведены невзрывным способом.
С 15 марта спасатели работают на реке Арсеньевка рядом с мостом, расположенным возле села Яковлевка. Неделю назад спасатели сделали замеры уровня воды на реке. По результатам обследования толщина льда составила 60-80 сантиметров. Лед просел по всему руслу реки, что свидетельствует о низком уровне воды.
Спасатели будут проводить работы по ослаблению льда невзрывными способами, в данном случае – распиловкой. Таким же способом проводилась работа на приморских реках в прошлом году.
- Этот способ экологичен и оправдан. Взрывные работы наносят большой ущерб природным ресурсам, гибнет молодь рыб, - прокомментировали в учреждении по делам ГО и ЧС.
Специалисты добавили, что работы на реках будут проводиться и в других муниципалитетах по заявкам местных администраций.
ИСТОЧНИК KP.RU