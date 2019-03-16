Пилы вместо динамита: приморские спасатели не будут взрывать лёд на реках края

СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-16T07:04:23+03:00

Приморские спасатели решили не взрывать лёд на реках, а пилить его Фото: primorsky.ru

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Приморские спасатели приступили к противопаводковым мероприятиям на реках края. Работы по ослаблению льда будут проведены невзрывным способом.

С 15 марта спасатели работают на реке Арсеньевка рядом с мостом, расположенным возле села Яковлевка. Неделю назад спасатели сделали замеры уровня воды на реке. По результатам обследования толщина льда составила 60-80 сантиметров. Лед просел по всему руслу реки, что свидетельствует о низком уровне воды.

Спасатели будут проводить работы по ослаблению льда невзрывными способами, в данном случае – распиловкой. Таким же способом проводилась работа на приморских реках в прошлом году.

- Этот способ экологичен и оправдан. Взрывные работы наносят большой ущерб природным ресурсам, гибнет молодь рыб, - прокомментировали в учреждении по делам ГО и ЧС.

Специалисты добавили, что работы на реках будут проводиться и в других муниципалитетах по заявкам местных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU