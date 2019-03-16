Пожароопасный период открыт еще в 13 муниципалитетах Приморья

СЕГОДНЯ 08:55 2019-03-16T07:50:37+03:00

Особый противопожарный режим теперь действует в 33 муниципалитетах края Фото: Светлана КАЗИНА

До этого такой режим действовал в 20 городах и районах края

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Еще в 13 муниципалитетах Приморья официально открыт пожароопасный сезон. К 20 городам и районам, где сезон стартовал в феврале, добавились Арсеньевский, Дальнереченский и Лесозаводский городские округа, Анучинский, Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Октябрьский, Пожарский, Спасский, Черниговский, Чугуевский и Яковлевский районы.

Таким образом пожароопасный сезон официально открыт в 33 муниципалитетах. В 11 муниципалитетах действует особый противопожарный режим: в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, в Уссурийском и Дальнегорском городских округах.

На время пожароопасного периода приморцам запрещено:

– разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины;

– бросать горящие спички и окурки, стекло;

– употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

– оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами материалы в непредусмотренных специально для этого местах;

– заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя;

– курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

– выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;

– выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой не менее 0,5 метра.

Напомним, сообщить о пожаре можно по единому телефону: «112», а также по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU