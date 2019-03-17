2019-03-17T03:05:40+03:00
Общество

В Приморье сегодня будет тепло

Воскресный день приготовил местным жителям погодный сюрприз
София МИХАЙЛОВА
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Почти 50 лет назад температура воздуха в этот день была очень холодной.Почти 50 лет назад температура воздуха в этот день была очень холодной.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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В воскресенье, 17 марта, погода в Приморье окажется во власти повышенного давления. Воздух в крае днём прогреется до ...+13°C. На небе местами будут появляться облака, между тем синоптики прогнозируют выходной без осадков.

Так, в дальневосточной столице сегодня будет лгкий юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха - +7...+9°C. Осадков не ожидается.

В Уссурийске немного теплее - до ...+11°C, переменная облачность и юго-западный умеренный ветер.

Находка заняла промежуточное положение. Температура воздуха там не поднимется выше 10 градусов тепла. Осадков синоптики не прогнозируют и в той части Приморского края, ветер юго-западный.

Кстати, за много лет синоптики подвели итоги, что 17 марта погода во Владивостоке была холодной. Температурный минимум специалисты зафиксировали в 1970 году - почти 17 градусов мороза. Самым тёплым этот день оказался в 1967 году - +10,2 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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