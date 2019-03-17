Приморская Госавтоинспекция проводит массовые проверки во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:06 2019-03-17T04:06:37+03:00

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Водителей и пешеходов массово проверяют во Владивостоке. Мероприятия проходят с целью снизить аварийность на дорогах дальневосточной столицы, ведь каждый третий пострадавший в ДТП - пешеход.

По данным пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, дороги во Владивостоке уже второй день патрулируют как личный состав ГАИ города, так и дополнительные наряды - начальники территориальных подразделений ГИБДД со всего края. За это время к ответственности инспекторы уже успели привлечь 85 водителей и 272 пешеходов.

Сотрудники напоминают каждому водителю, что перед нерегулируемым пешеходом рулевой обязан снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить людей, пересекающих проезжую часть. Сделать это следует даже в том случае, если пешеход только вступил на трассу. Однако соблюдать правила должны не только автомобилисты. Пешеходы могут выходить на дорогу только в том случае, когда точно убедились в безопасности.

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Согласно Правилам дорожного движения, если водитель не предоставил пешеходу преимущества там, где ему это положено, то рулевому придётся заплатить административный штраф в размере до 2,5 тысячи рублей. С начала 2019 года специалисты уже привлекли к ответственности 5 328 водителей.

Если ПДД нарушает пешеход, то и ему придётся платить штраф – до 1, 5 тысячи рублей. За 2,5 месяца наказаны уже более 12 тысяч горожан.

Почти половина аварий в регионе произошла с участием пешеходов. В ДТП за короткий промежуток времени погибли 22 человека, ещё 200 получили различной степени тяжести травмы. Лидером по количеству аварий стала дальневосточная столица, на втором месте Уссурийск, на третьем - Находка. Самым опасным временем по аварийности сотрудники ГИБДД называют промежуток между 7:00 и 8:00 и с 18:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU