2019-03-17T07:27:27+03:00
Происшествия

После аварии в Приморье автомобиль буквально «лопнул по швам»

В социальных сетях бурно обсуждают недавнее ДТП [фото]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: dps_artem.Фото: dps_artem.
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Серьёзная авария произошла в Приморье накануне. В ночь с пятницы на субботу, 16 марта, водитель «легковушки» превратил свой автомобиль в груду железа. В процессе транспорт буквально «лопнул по швам».

Инцидент случился в городе Артёме в районе автовокзала. Судя по всему, скорость автомобиля марки Toyota Aristo была запредельной. В какой-то момент рулевой не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил металлическое ограждение. Автомобиль кувыркнулся несколько рази получил серьёзные как кузовные, так и механические повреждения. Некоторые детали кузова даже разбросало по трассе или вовсе выбросило в сторону тротуара.

Последствия серьёзной аварии в Артёме. Фото: dps_artem.

Последствия серьёзной аварии в Артёме. Фото: dps_artem.

Информация об экипаже «легковушки» отсутствует. Известно только то, что при ДТП автомобиль буквально «лопнул по швам». В сети его уже нарекли «распилом» или «пилой» - когда, чтобы привезти автомобиль из Японии, его частично разбирают путём распиливания кузова и рамы.

Место, где автомобиль разошёлся, что называется, по швам. Фото: dps_artem.

Место, где автомобиль разошёлся, что называется, по швам. Фото: dps_artem.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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