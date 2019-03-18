Во Владивостоке сегодня тепло и туманно
Сегодня, 18 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления.
Как сообщает портал Primpogoda.ru, в крае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4... +16°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков.Утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +4... +6°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +12... +14°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +8...+10°C.
ИСТОЧНИК KP.RU