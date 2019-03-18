Во Владивостоке сегодня тепло и туманно

СЕГОДНЯ 00:40 2019-03-18T00:40:52+03:00

Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине до сильного

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Сегодня, 18 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления.

Как сообщает портал Primpogoda.ru, в крае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4... +16°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков.Утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +4... +6°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +12... +14°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +8...+10°C.

ИСТОЧНИК KP.RU