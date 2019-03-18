Власти Приморья открыли фонд поддержки пленников «китовой тюрьмы»

СЕГОДНЯ 01:03 2019-03-18T05:29:00+03:00

Группа из ученых, ветеринаров, сотрудников специализированных учреждений на месте проведет забор крови, осмотр и наблюдение

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Губернатор Олег Кожемяко объявил о создании фонда, который займется содержанием косаток и белух в «китовой тюрьме». Сейчас рацион у животных довольно скудный, и новая организация призвана сделать их временное пребывание в неволе максимально комфортным.

- Фонд поддержки кормления животных будет учрежден с привлечением крупных компаний, — подчеркнули в пресс-службе администрации Приморского края.

Такое решение губернатор Кожемяко принял после того, как лично посетил «китовой тюрьмы» и своими глазами увидел, в каких условиях содержатся морские животные. Вновь создаваемый фонд займется в первую очередь обеспечением здоровья косаток и белух.

В свою очередь российские ученые во главе со Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства учредили экспертную группу, которая намерена посетить бухту Средняя, чтобы оценить состояние животных. Группа из ученых, ветеринаров, сотрудников специализированных учреждений на месте проведет забор крови, осмотр и наблюдение.

- В десятидневный срок будут даны заключения по каждой косатке. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами. Также специалисты определят место будущего обитания животных, после чего начнется подготовка к их транспортировке, — отмечает пресс-служба краевой администрации.

У властей и экспертов до сих пор нет конкретного плана, что делать с пленными косатками и белухами. Одни предлагают выпустить животных на волю и транспортировать их в родное Охотское море. Другие уверяют, что сейчас море для них смертельно опасно.

Напомним, президент России Владимир Путин давал поручение решить вопрос с «китовой тюрьмой» до 1 марта. Однако несмотря на это, животные по-прежнему остаются в неволе.

ИСТОЧНИК KP.RU