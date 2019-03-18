Мощный пожар уничтожил продуктовый магазин в Приморье

СЕГОДНЯ 03:33 2019-03-18T03:35:13+03:00

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Этим утром в Приморье произошел серьезный пожар. Огонь уничтожил продуктовый магазин в центре Арсеньева.

Пламя вспыхнуло в 4 часа утра. Пожар охватил всю крышу здания, после чего начал распространяться дальше. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Вызов на пульт пожарной охраны поступил в 4:04. Расчеты огнеборцев оказались на месте уже через пару минут.

dpskontrol_125rus Арсеньев. Горит магазин "Лютики"

Как сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе приморского управления МЧС, локализовать пламя удалось за десять минут. А вот потушить магазин пожарные смогли только в 5:45. В тушении приняли участие 13 человек личного состава и 3 единицы техники. В ликвидации ЧП также задействовали газодымозащитной службы: горящий магазин сильно дымил.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас специалисты разбираются в причинах пожара. Одной из наиболее вероятных версий является короткое замыкание.

Сам магазин вряд ли откроется в ближайшее время – зданию очень сильно досталось.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Приморье произошло сразу несколько крупных пожаров. В одном из них погибли люди. Инцидент произошел в селе Вольно-Надеждинское. Там, в многоэтажке на улице Пушкина загорелись квартиры первого этажа. Пожарные оперативно эвакуировали жителей дома. Однако всех спасти не удалось - в квартирах, которые объяло пламя, специалисты обнаружили тела четырёх человек без признаков жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU