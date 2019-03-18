Два лесных пожара потушили в Приморье за сутки

СЕГОДНЯ 03:33 2019-03-18T04:07:11+03:00

Для тушения лесных пожаров в Приморье создана группировка в составе более 13 тысяч человек и почти 3 тысяч единиц техники

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Два пожара на площади 23,5 гектара потушили за сутки в Артеме и Уссурийске.

Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, на сегодня в регионе лесных пожаров нет.

— Однако на утро понедельника, 18 марта, в крае зафиксировано 62 тепловые аномалии. Территория лесфонда патрулируется с вертолета, — пояснили в ведомстве.

Напомним, пожароопасный сезон официально открыт в 33 муниципалитетах. В 11 муниципалитетах действует особый противопожарный режим: в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, в Уссурийском и Дальнегорском городских округах.

Для тушения лесных пожаров в Приморье создана группировка в составе более 13 тысяч человек и почти 3 тысяч единиц техники. Губернатор Олег Кожемяко поручил создать круглосуточные штабы по борьбе с лесными пожарами в районах края, сформировать резервные группы тушения лесных пожаров, обладающие снаряжением и всеми средствами пожаротушения, включая транспорт с водой. Также губернатор поручил усилить патрулирование территорий с воздуха для скорейшего обнаружения лесных пожаров, в том числе, с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее «Комсомольская правда» - Владивосток сообщала, что при тушении пожара в дачном поселке под Дальнегорском погиб глава 38-й пожарной части поселка Рудная Пристань 52-летний Игорь Марков.

ИСТОЧНИК KP.RU