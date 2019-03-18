Школьники Владивостока управились с минами и автоматом Калашникова

СЕГОДНЯ 03:57 2019-03-18T04:09:40+03:00

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Во Владивостоке на полигоне соединения морской пехоты Тихоокеанского флота «Горностай» прошли соревнования по начальной военной подготовке. В них участвовали не только школьники, но и воспитанники детских патриотических клубов.

На старт соревнований, знакомящих с азами военной профессии, вышли тридцать команд. Эти состязания направлены на патриотическое воспитание школьников, популяризацию военной службы, подготовку допризывной молодежи к службе в рядах Вооружённых сил РФ.

В этот раз судейская коллегия, в состав которой входили военнослужащие береговых войск флота, оценивала смотр строя и прохождение участников с песней. Морские пехотинцы подготовили для детей и подростков девятнадцать соревновательных этапов. Они стреляли из штатного оружия, собирали и разбирали на время автомат Калашникова, прошли полосу препятствий, искали мины, передавали сообщения азбукой Морзе.

Важным блоком соревнований стала проверка физподготовки, где засчитывались только общие командные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU