Гималайского медвежонка выпустили в тайгу Приморья

СЕГОДНЯ 05:13 2019-03-18T05:43:15+03:00

Медвежонок-сирота после реабилитации окреп и пробрел навыки самостоятельной жизни в уссурийской тайге

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Сотрудники охотнадзора Приморского края в воскресенье, 17 марта, выпустили гималайского медведя, прошедшего курс реабилитации в центре «Тигр».

— В Центре медвежонок окреп, приобрел навыки самостоятельного существования. Сейчас его выживание не вызывает опасений, — прокомментировал директор департамента охотнадзора Дмитрий Панкратов.

Медвежонка-сироту изъяли из дикой природы и направили в Центр реабилитации «Тигр» в возрасте 3-4 месяцев. Это было обусловлено тем, что после потери матери он не смог бы выжить в суровых условиях уссурийской тайги.

Напомним, 27 февраля зверя обнаружили лесозаготовители. Полуторамесячный медвежонок находился один рядом с берлогой в районе села Хвищанка Кировского района. Здесь же нашли гильзы от патронов и шкуру медведицы.

— Работал с ним один человек, в одной одежде, чтобы запах был, чтобы привыкал к одному человеку. С ним не разговаривали, никого посторонних к нему не пускали, — рассказал глава реабилитационного центра Виктор Кузьменко.

ИСТОЧНИК KP.RU