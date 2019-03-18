Почти 500 гектаров бесплатно раздали в Приморье
С начала 2019 года в Приморье выдали почти 500 участков по программе «Дальневосточный гектар». Общее число таких наделов в крае уже превысило 14 тысяч.
Как сообщили в краевом департаменте земельных отношений, в данный момент заключено 14 042 договора на выдачу гектаров. Среди владельцев — жители 81 региона России, из них около 90% жители Приморского края.
— Сейчас в стадии подписания находятся еще 150 документов. Свыше двух тысяч договоров сформировано и направлено для ознакомления, — рассказали специалисты.
Отметим, Приморский край — самый востребованный регион-участник программы «Дальневосточный гектар». На регион приходится 40% из 129 тысяч заявлений.
ИСТОЧНИК KP.RU