2019-03-18T05:26:46+03:00
Общество

Почти 500 гектаров бесплатно раздали в Приморье

В Приморье участникам программы «Дальневосточный гектар» предлагается около 20 мер поддержки
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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С начала 2019 года в Приморье выдали почти 500 участков по программе «Дальневосточный гектар». Общее число таких наделов в крае уже превысило 14 тысяч.

Как сообщили в краевом департаменте земельных отношений, в данный момент заключено 14 042 договора на выдачу гектаров. Среди владельцев — жители 81 региона России, из них около 90% жители Приморского края.

— Сейчас в стадии подписания находятся еще 150 документов. Свыше двух тысяч договоров сформировано и направлено для ознакомления, — рассказали специалисты.

Отметим, Приморский край — самый востребованный регион-участник программы «Дальневосточный гектар». На регион приходится 40% из 129 тысяч заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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