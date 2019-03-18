2019-03-18T06:22:46+03:00
Происшествия

Осуждённому приморцу добавят срок за взятку надзирателю

За 20 тысяч рублей осужденный попросил сотрудника колонии передать ему мобильный телефон
Игорь СОРОКИН
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фото - Комсомольская правда - Ставропольфото - Комсомольская правда - Ставрополь
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В Уссурийске суд рассмотрит дело о коррупционном преступлении.

Уссурийская прокуратура утвердила заключение по уголовному делу против гражданина Б., которого обвинили в даче взятки должностному лицу.

Как установлено в судеи, преступление совершено в октябре 2018 года лицом, отбывавшим наказание в ФКУ ЛИУ-23 ГУФСИН по Приморскому краю.

За 20 тысяч рублей осужденный попросил сотрудника колонии передать ему мобильный телефон. После передачи денег действия взяткодателя были пресечены.

Сейчас уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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