Осуждённому приморцу добавят срок за взятку надзирателю
За 20 тысяч рублей осужденный попросил сотрудника колонии передать ему мобильный телефон
фото - Комсомольская правда - Ставрополь
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В Уссурийске суд рассмотрит дело о коррупционном преступлении.
Уссурийская прокуратура утвердила заключение по уголовному делу против гражданина Б., которого обвинили в даче взятки должностному лицу.
Как установлено в судеи, преступление совершено в октябре 2018 года лицом, отбывавшим наказание в ФКУ ЛИУ-23 ГУФСИН по Приморскому краю.
За 20 тысяч рублей осужденный попросил сотрудника колонии передать ему мобильный телефон. После передачи денег действия взяткодателя были пресечены.
Сейчас уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU