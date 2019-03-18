Приморье отправило в Китай 346 партий рыбы за неделю

СЕГОДНЯ 06:47 2019-03-18T06:47:56+03:00

За этот период во Владивостокском морском рыбном порту проведено 208 осмотров поднадзорной продукции

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Отдел пограничного ветеринарного контроля на границе и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области подвел итоги работы с 11 по 17 марта.

За этот период во Владивостокском морском рыбном порту проведено 208 осмотров поднадзорной продукции, поступающей в Приморский край и отправляемой в другие регионы. Выявлено два несоответствия требованиям законодательства по оформлению маркировки.

Во Владивостокском морском торговом порту проведено 53 осмотра. Несоответствий не выявлено.

Сотрудниками отдела оформлено 423 ветеринарных сертификата на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию, из них на Сахалине за это время оформлено 19 сертификатов.

За прошедший период также оформлено 527 сертификатов здоровья на вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов, в том числе в Сахалинской области — 128. В Китай экспортировано 346 партий, в Южную Корею — 115, в страны ЕС — 18. Отказов в оформлении сертификатов не было.

ИСТОЧНИК KP.RU