Приморцы смогут заработать на здоровом образе жизни

СЕГОДНЯ 07:21 2019-03-18T07:21:07+03:00

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На организацию зарядок, мастер-классов и физкультурно-массовых мероприятий в Приморье будут выдавать гранты до 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщили на совещании под руководством губернатора Олега Кожемяко, в понедельник, 18 марта.

Гранты будут распределяться в двух номинациях — «Организация бесплатных мероприятий по привлечению жителей к занятиям физкультурой и спортом» в зависимости от регулярности тренировок и охвата территорий края и «Пропаганда спорта и здорового образа жизни» в зависимости от массовости.

— На каждую номинацию предусмотрено по три гранта от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, — проинформировал директор департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов.

Мероприятия включают проведение регулярных тренировок, зарядок, мастер-классов, многоразовых акций в течение года.

Олег Кожемяко заявил, что подобные мероприятия должны быть регулярными, в том числе с привлечением людей старшего поколения. Такую программу губернатор поручил подготовить профильным департаментам.

— Нужно разработать специальную методику с инициативными людьми старшего поколения. Довести такую программу до каждого муниципального образования, вести мониторинг количества участников. Подчеркну, что важен не результат, а участие, — обозначил Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU