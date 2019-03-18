Приморцы смогут заработать на здоровом образе жизни
На организацию зарядок, мастер-классов и физкультурно-массовых мероприятий в Приморье будут выдавать гранты до 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщили на совещании под руководством губернатора Олега Кожемяко, в понедельник, 18 марта.
Гранты будут распределяться в двух номинациях — «Организация бесплатных мероприятий по привлечению жителей к занятиям физкультурой и спортом» в зависимости от регулярности тренировок и охвата территорий края и «Пропаганда спорта и здорового образа жизни» в зависимости от массовости.
— На каждую номинацию предусмотрено по три гранта от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, — проинформировал директор департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов.
Мероприятия включают проведение регулярных тренировок, зарядок, мастер-классов, многоразовых акций в течение года.
Олег Кожемяко заявил, что подобные мероприятия должны быть регулярными, в том числе с привлечением людей старшего поколения. Такую программу губернатор поручил подготовить профильным департаментам.
— Нужно разработать специальную методику с инициативными людьми старшего поколения. Довести такую программу до каждого муниципального образования, вести мониторинг количества участников. Подчеркну, что важен не результат, а участие, — обозначил Олег Кожемяко.
ИСТОЧНИК KP.RU