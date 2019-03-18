2019-03-18T07:46:05+03:00
Общество

6,5 тысяч многодетных приморцев получают выплату на третьего ребенка

Специалисты напоминают: эта мера социальной поддержки действует до трехлетия ребенка
Игорь СОРОКИН
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Более 200 миллионов рублей направили с начала 2019 года на поддержку семей с третьим или последующим ребенком. Всего в Приморье на сегодня получателями пособия являются около 6,5 тысяч многодетных родителей.

Как сообщили в краевом департаменте труда и соцразвития, размер ежемесячной выплаты в 2019 году составляет 13 860 рублей.

— Право на выплату дается семьям с российским гражданством, в которых доход на каждого ее члена не превышает величину среднедушевого дохода населения. В этом году в Приморье он составляет 33 155 рублей, — информируют в ведомстве.

Специалисты напоминают: эта мера социальной поддержки действует до трехлетия ребенка. Оформить ее можно лишь единожды, на одного ребенка, ставшего третьим или последующим в семье.

По словам врио вице-губернатора Ирины Медведевой, появление единого документа, в котором собраны все выплаты прошлых лет и новые меры соцподдержки — долгожданное решение.

Кроме того, 6 марта глава региона подписал закон, предусматривающий выплату до миллиона рублей на приобретение автомобиля многодетным семьям с шестью и более детьми. Порядок предоставления меры соцподдержки проходит согласование в органах исполнительной власти Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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