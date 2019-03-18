Всероссийские учения МЧС доберутся и до Приморья

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-18T10:26:53+03:00

Вопросы пожарной безопасности имеют большое значение для сохранения флоры и фауны края и волнуют всех жителей Приморья

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В Приморье в рамках комплексных всероссийских учений проверят готовность муниципалитетов к паводкам и пожарам. Об этом стало известно во время встречи губернатора Олега Кожемяко с директором департамента гражданской защиты МЧС Андреем Лутошкиным.

Руководитель департамента подчеркнул, что президент Владимир Путин на Совете безопасности поручил провести комплексные учения по всем регионам страны 15 апреля.

— Задача проверить, как работают все территориальные силы и средства, особенно в регионах с высокой степенью риска чрезвычайной ситуации. Приморский край начинает гореть первым, — сказал Андрей Лутошкин.

Олег Кожемяко заявил, что вопросы пожарной безопасности имеют большое значение для сохранения флоры и фауны края и волнуют всех жителей Приморья.

— Прошу посмотреть готовность подразделений в районах, проверить, на сколько оперативно могут быть задействованы при тушении пожаров федеральные и региональные спасатели, добровольные дружины, а также создать необходимый резерв, чтобы тушение проводилось организованно и своевременно, — обозначил губернатор.

Глава Приморья добавил, чтобы безопасно пройти пожароопасный сезон, проведены контролируемые отжиги. Сейчас край готовится к противопаводковым мероприятиям.

— В прошлом году было принято решение проводить в осенне-зимний период углубление и очистку русел рек в 16 муниципалитетах. Средства в бюджете предусмотрены, — отметил Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU