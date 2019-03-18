Руководство морского порта Владивостока оштрафовали за аварийный причал

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-18T15:01:03+03:00

Первомайский районный суд Владивостока обязал общество отремонтировать причал в течение двух лет

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Приморская транспортная прокуратура оштрафовала на 110 тысяч рублей ООО «Владивостокский морской порт» и его руководство за то, что компания использовала причал, который долго не ремонтировался.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщает, что ООО не проводило как капитальный, так и текущий ремонт причала, кроме того, он не был оснащен спассредствами.

Первомайский районный суд Владивостока обязал общество отремонтировать причал в течение двух лет.

Предприятие и его руководитель по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов), назначено наказание в виде штрафов, общая сумма которых составила 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU