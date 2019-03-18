2019-03-18T23:52:35+03:00
Общество

Вечером во Владивостоке поднимется сильный южный ветер

Температура воздуха +5...+7°C
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 19 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков, сообщает Примпогода. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +4...+16°C.

Во Владивостоке облачно, без осадков. Ветер западный умеренный, в конце дня южный сильный.Температура воздуха +5...+7°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный,юго-западный умеренный, в конце дня сильный.Температура воздуха +15...+17°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +11...+13°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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