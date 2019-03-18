Вечером во Владивостоке поднимется сильный южный ветер
Температура воздуха +5...+7°C
Фото: архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
Сегодня, 19 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков, сообщает Примпогода. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +4...+16°C.
Во Владивостоке облачно, без осадков. Ветер западный умеренный, в конце дня южный сильный.Температура воздуха +5...+7°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный,юго-западный умеренный, в конце дня сильный.Температура воздуха +15...+17°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +11...+13°C.
ИСТОЧНИК KP.RU