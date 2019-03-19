Интернет-магазин с водительскими правами «накрылся» во Владивостоке

СЕГОДНЯ 01:56 2019-03-19T01:56:24+03:00

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Во Владивостоке прокуратура Фрунзенского района обнаружила интернет-сайт, на котором торговали поддельными водительским удостоверениями.

Создатели страниц предлагали приобрести бланки водительских прав различных категорий. При этом здесь можно было изготовить дубликат «корочки» друга или родственника, а также новые документы, в случае лишения водительских прав.

Между тем, водительское удостоверение, приобретенное без прохождения медкомиссии, обучения в автошколе и сдачи экзаменов в ГИБДД, является поддельным. Использование такого удостоверения нелегально и преследуется по закону. В частности, за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ.

Так как приобретение удостоверений через подобные сайты нарушает права других участников движения на безопасное дорожное движение, прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на указанном сайте, запрещенной.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU