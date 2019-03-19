Две тонны сушёной щуки задержали в торговом порту Владивостока
В Приморье Управление Россельхознадзора предотвратило поставку крупной партии солено-сушеной щуки из Китая.
В торговом порту Владивостока госинспекторы ведомства выявили крупную партию рыбы из Китая. 2 тонны продукции пытались ввезти в Росиию. Груз прибыл в Приморье морским транспортом для отправки в Артем.
Оказалось, что название и номер предприятия изготовителя, указанные в ветеринарном сертификате, не соответствуют указанным на маркировке транспортной тары.
На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалисты территориального Управления решили запретить дальнейшее движение поднадзорной продукции.
Груз могут принять к дальнейшей перевозке и реализации после устранения всех нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU