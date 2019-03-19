В спальном районе Владивостока сгорели два внедорожника

СЕГОДНЯ 03:44 2019-03-19T03:44:24+03:00

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Поздно вечером в понедельник во Владивостоке на улице Нейбута, около дома №65 сгорели два автомобиля

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморью, сообщение о возгорании в спасательную службу поступило в 21:12, уже через девять минут на место прибыли брандмейстеры.

dpskontrol_125rus На Нейбута сгорели два авто

Горели два автомобиля Mitsubishi Pajero и Mitsubishi RVR. Судя по сообщениям в соцсетях, вначале жители этого района услышали взрыв, и только потом обнаружили, что две «японки» охвачены огнём. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Его тушили четыре человека личного состава и одна единица техники.

В 21:24 возгорание локализовали, ещё через полчаса ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU