В спальном районе Владивостока сгорели два внедорожника
Поздно вечером в понедельник во Владивостоке на улице Нейбута, около дома №65 сгорели два автомобиля
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморью, сообщение о возгорании в спасательную службу поступило в 21:12, уже через девять минут на место прибыли брандмейстеры.
Горели два автомобиля Mitsubishi Pajero и Mitsubishi RVR. Судя по сообщениям в соцсетях, вначале жители этого района услышали взрыв, и только потом обнаружили, что две «японки» охвачены огнём. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Его тушили четыре человека личного состава и одна единица техники.
В 21:24 возгорание локализовали, ещё через полчаса ликвидировали.
ИСТОЧНИК KP.RU