2019-03-19T04:51:31+03:00
Общество

Специалисты приморского филиала ДРСК отработали навыки работы с реклоузерами

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Приморских электрических сетях (филиал АО «ДРСК) прошел семинар с отработкой практических навыков работы с устройствами автоматического управления и защиты воздушных лэп (реклоузерами) с участием представителей компании-производителя.

Перед проведением семинара во всех структурных подразделениях филиала был проведен анализ фактического состояния эксплуатируемых реклоузеров, обозначены проблемные вопросы для обсуждения с представителями компании-производителя.

Во время семинара, в котором приняли участие 24 специалиста филиала, представители компании-изготовителя рассказали о последних разработках, ответили на все вопросы энергетиков по эксплуатации оборудования. После этого участники мероприятия на практике разобрали принцип работы устройства и отработали навыки по диагностированию неисправностей реклоузера.

.

.

В настоящее время реклоузеры достаточно широко применяются в распределительных сетях ДРСК. Главным их плюсом является оптимизация работы по устранению аварийных повреждений. Приборы работают полностью в автоматическом режиме, при возникновении повреждений на линиях электропередачи реклоузер способен выявить место повреждения, сообщить диспетчеру о неполадке и отключить только тот участок, где она произошла, что позволяет не нарушить электроснабжение основного числа потребителей.

«Использование в работе реклоузеров – один из способов обеспечения надежного электроснабжения потребителей, - отмечает заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам Приморских электрических сетей Константин Долганин. - Такие автоматизированные устройства позволяют сократить время на поиск и устранение неисправностей, а также уменьшить финансовые затраты компании на устранение аварийных повреждений».

Первые реклоузеры на ВЛ 6-10кВ в опытную эксплуатацию были введены в компании еще в 2006 году. Всего же в эксплуатации приморского филиала ДРСК находится 62 реклоузера. Автоматизированные устройства установлены в Уссурийске, Артеме, Партизанске, Лесозаводске, Дальнереченске, Чугуевке и других населенных пунктах края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пожаре в Спасске-Дальнем огнеборцам удалось спасти 7 человек
В Приморье отпраздновали юбилей воссоединения Крыма с Россией
В Ольгинском районе Приморья власти сняли противопожарный режим
В спальном районе Владивостока сгорели два внедорожника
Две тонны сушёной щуки задержали в торговом порту Владивостока
Интернет-магазин с водительскими правами «накрылся» во Владивостоке
Вечером во Владивостоке поднимется сильный южный ветер
Руководство морского порта Владивостока оштрафовали за аварийный причал
Всероссийские учения МЧС доберутся и до Приморья
75 маралов завезли на уникальную ферму в Приморье
Застройщики Владивостока пожаловались на нелёгкий бизнес
Жительница Владивостока разбила машину со своими детьми
6,5 тысяч многодетных приморцев получают выплату на третьего ребенка
Приморцы смогут заработать на здоровом образе жизни
Приморье отправило в Китай 346 партий рыбы за неделю
Осуждённому приморцу добавят срок за взятку надзирателю
Почти 500 гектаров бесплатно раздали в Приморье
Во Владивостоке приведут в порядок разбитую улицу
Школьники Владивостока управились с минами и автоматом Калашникова
Два лесных пожара потушили в Приморье за сутки
Мощный пожар уничтожил продуктовый магазин в Приморье
Лайнер Albatros откроет сезон в Приморье
Власти Приморья открыли фонд поддержки пленников «китовой тюрьмы»
Во Владивостоке сегодня тепло и туманно
На следующей неделе во Владивостоке ненадолго отключат холодную воду
После аварии в Приморье автомобиль буквально «лопнул по швам»
Губернатор Приморского края празднует свой день рождения