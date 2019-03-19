Специалисты приморского филиала ДРСК отработали навыки работы с реклоузерами

СЕГОДНЯ 04:49 2019-03-19T04:51:31+03:00

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В Приморских электрических сетях (филиал АО «ДРСК) прошел семинар с отработкой практических навыков работы с устройствами автоматического управления и защиты воздушных лэп (реклоузерами) с участием представителей компании-производителя.

Перед проведением семинара во всех структурных подразделениях филиала был проведен анализ фактического состояния эксплуатируемых реклоузеров, обозначены проблемные вопросы для обсуждения с представителями компании-производителя.

Во время семинара, в котором приняли участие 24 специалиста филиала, представители компании-изготовителя рассказали о последних разработках, ответили на все вопросы энергетиков по эксплуатации оборудования. После этого участники мероприятия на практике разобрали принцип работы устройства и отработали навыки по диагностированию неисправностей реклоузера.

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В настоящее время реклоузеры достаточно широко применяются в распределительных сетях ДРСК. Главным их плюсом является оптимизация работы по устранению аварийных повреждений. Приборы работают полностью в автоматическом режиме, при возникновении повреждений на линиях электропередачи реклоузер способен выявить место повреждения, сообщить диспетчеру о неполадке и отключить только тот участок, где она произошла, что позволяет не нарушить электроснабжение основного числа потребителей.

«Использование в работе реклоузеров – один из способов обеспечения надежного электроснабжения потребителей, - отмечает заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам Приморских электрических сетей Константин Долганин. - Такие автоматизированные устройства позволяют сократить время на поиск и устранение неисправностей, а также уменьшить финансовые затраты компании на устранение аварийных повреждений».

Первые реклоузеры на ВЛ 6-10кВ в опытную эксплуатацию были введены в компании еще в 2006 году. Всего же в эксплуатации приморского филиала ДРСК находится 62 реклоузера. Автоматизированные устройства установлены в Уссурийске, Артеме, Партизанске, Лесозаводске, Дальнереченске, Чугуевке и других населенных пунктах края.

ИСТОЧНИК KP.RU