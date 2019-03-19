В Ольгинском районе Приморья власти сняли противопожарный режим

СЕГОДНЯ 05:06 2019-03-19T05:06:18+03:00

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Особый противопожарный режим власти сняли в Ольгинском районе. Сейчас он действует ещё на 10 территориях Приморья: Партизанском, Хасанском, Ханкайском, Лазовском, Надеждинском, Октябрьском, Кавалеровском, Пожарском районах, а также в Уссурийске и Дальнегорске

Отметим, за прошедшие сутки в крае погасили семь лесных пожаров в Михайловском, Черниговском, Хасанском, Анучинском, Надеждинском, Шкотовском районах.

Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, огонь полыхал на площади более 60 гектаров. К их тушению привлекли почти 60 человек и 12 единиц техники. Согласно данным космического мониторинга на территории края выявлено 54 тепловые аномалии, – отмечают в ведомстве.

На данный момент пожароопасный сезон официально открыт в 33 муниципалитетах. Для тушения лесных пожаров в Приморье создана группировка в составе более 13 тысяч человек и почти 3 тысяч единиц техники.

Напомним, Губернатор Олег Кожемяко поручил создать круглосуточные штабы по борьбе с лесными пожарами в районах края, сформировать резервные группы, обладающие снаряжением и всеми необходимыми средствами пожаротушения, усилить патрулирование территорий с воздуха.

На время пожароопасного периода приморцам запрещено:

– разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины;

– бросать горящие спички и окурки, стекло;

– употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

– оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами материалы в непредусмотренных специально для этого местах;

– заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя;

– курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

– выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;

– выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой не менее 0,5 метра.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: «112», а также по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU