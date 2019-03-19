В Приморье отпраздновали юбилей воссоединения Крыма с Россией
В Приморье отметили юбилей воссоединения Крыма с Россией. Митинг-концерт «Крымская весна», состоявшийся у мемориала «Боевая слава ТОФ», собрал около трех тысяч человек.
Праздник посвящен пятой годовщине референдума, на котором подавляющее большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Российской Федерацией. В Приморье к празднованию знаменательного события присоединились представители общественных, национальных, спортивных и ветеранских организаций, военные, студенты, простые жители и гости региона.
Во время митинга к собравшимся горожанам обратились представители диаспор, общественных и ветеранских организаций. Торжественная часть мероприятия вскоре сменилась концертной программой: известные творческие коллективы края представили публике небольшую программу, в которую вошли любимые песни и знаменитые танцевальные постановки.
Напомним, в марте 2014 года по итогам референдума большинство жителей полуострова Крым высказались за его вхождение в состав России. Важность воссоединения России и полуострова неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU