В Приморье отпраздновали юбилей воссоединения Крыма с Россией

СЕГОДНЯ 05:55 2019-03-19T05:55:57+03:00

Около трех тысяч человек пришли на митинг в честь воссоединения Крыма с Россией. Фото: primorsky.ru

Митинг-концерт «Крымская весна» у мемориала «Боевая слава ТОФ» собрал около трех тысяч человек

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В Приморье отметили юбилей воссоединения Крыма с Россией. Митинг-концерт «Крымская весна», состоявшийся у мемориала «Боевая слава ТОФ», собрал около трех тысяч человек.

Праздник посвящен пятой годовщине референдума, на котором подавляющее большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Российской Федерацией. В Приморье к празднованию знаменательного события присоединились представители общественных, национальных, спортивных и ветеранских организаций, военные, студенты, простые жители и гости региона.

Во время митинга к собравшимся горожанам обратились представители диаспор, общественных и ветеранских организаций. Торжественная часть мероприятия вскоре сменилась концертной программой: известные творческие коллективы края представили публике небольшую программу, в которую вошли любимые песни и знаменитые танцевальные постановки.

Напомним, в марте 2014 года по итогам референдума большинство жителей полуострова Крым высказались за его вхождение в состав России. Важность воссоединения России и полуострова неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU