На пожаре в Спасске-Дальнем огнеборцам удалось спасти 7 человек

СЕГОДНЯ 06:15 2019-03-19T06:15:48+03:00

Изменить размер текста: A A

7 человек спасли пожарные в Спасске-Дальнем, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Приморью.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в подъезде жилого дома на улице Краснознамённой спасатели получили 18 марта в 05.10 утра. На этот адрес немедленно прибыли первые расчеты, на месте они были уже через 9 минут после сигнала.

С 1 по 3 этаж всё было в дыму, огнеборцам пришлось задействовать газодымозащитное звено. Разведка установила, что в подъезде горит электрощитовая. Из квартир, отрезанных дымом, удалось вывести 7 человек. Медпомощь им не понадобилась.

Пожар локализовали буквально за 3 минуты, в 6.10 пламя потушили. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь тушили 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU