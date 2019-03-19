Серийного грабителя, нападавшего на пенсионерок, задержали в Приморье

СЕГОДНЯ 06:43 2019-03-19T06:43:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приморье заключили под стражу подозреваемого в серии грабежей, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.

Ранее в полицию Уссурийска обратилась 80-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила о том, что в подъезде дома на Ленинградской неизвестный похитил её сумку, в которой было 16 тысяч рублей.

Подобные преступления произошли и в других районах города. Во всех случаях злоумышленник нападал на женщин в подъездах домов, вырывая сумки и пакеты из рук потерпевших. Если женщины сопротивлялись, то подвергались насилию.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность грабителя. Им оказался 30-летний ранее судимый горожанин. В отделе полиции он признался, что специально следил за пенсионерами от продуктового магазина до дома. Мужчина заходил в подъезд вслед за пожилыми людьми, грабил их, а деньги тратил. Все потерпевшие опознали в задержанном нападавшего на них молодого человека.

В отношении подозреваемого возбуждены 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренным пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Негодяй может лишиться свободы на срок от 3 до 7 лет.

Подозреваемого заключили под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU