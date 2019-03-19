2019-03-19T07:50:24+03:00
Общество

Будет и на нашей улице праздник: в рамках нацпроекта Владивосток ждёт масштабный ремонт дорог

В этот список вошли Луговая, Шепеткова, Вилкова, Кирова и другие улицы
Софья КУЧИНА
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15 улиц отремонтируют во Владивостоке в рамках нацпроекта15 улиц отремонтируют во Владивостоке в рамках нацпроектаФото: primorsky.ru
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В 2019 году 15 улиц Владивостока ждёт капитальный ремонт, благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации городской администрации в этот список вошли Луговая, Спиридонова, Шепеткова, Вилкова, Добровольского, Калинина, Сахалинская, Кирова, Нижнепортовая, Хабаровская, Воропаева, Нерчинская, Приходько, Енисейская и Шкотовская. Кроме этого, запланировано строительство надземного пешеходного перехода на улице Олега Кошевого. Новое асфальтобетонное покрытие уложат более чем на 870 тысяч квадратных метров. По словам и.о. главы Владивостока Олега Гуменюка, улицы отбирались с учетом требований программы и мнения горожан. Так как программа федеральная – все работы выполнят точно в срок.

В муниципалитете отметили, что в течение двух прошлых лет в рамках аналогичного приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе было комплексно отремонтировано более 25 километров дорог на 17 улицах.

«Комсомолка» напоминает, в этом году в Приморье началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а в 2017 и 2018 годах регион принимал участие в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». На ремонт краевых и муниципальных трасс в четырех муниципалитетах Владивостокской городской агломерации за два года было направлено 2,8 миллиарда рублей, из которых ровно половина – федеральные средства и еще половина – средства консолидированного бюджета.

Отметим, что в 2019 году в рамках национального проекта отремонтируют около 100 объектов во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах почти на 1,5 миллиарда рублей. По мнению директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского, важно не только отремонтировать ту или иную улицу с применением передовых технологий и материалов, оснастить дорожную инфраструктуру современными техническими средствами организации дорожного движения, но и интегрировать этот проект с другими – «Умный город» и «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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